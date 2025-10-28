Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Kejayaan Pelanggan in India di Alteryx berkisar dari ₹2.1M hingga ₹2.99M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alteryx. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹2.4M - ₹2.81M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.4%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Alteryx, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.4% diperoleh dalam 3rd-THN (33.40% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Kejayaan Pelanggan di Alteryx in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,991,697. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alteryx untuk peranan Kejayaan Pelanggan in India ialah ₹2,096,745.

