ALTEN Jurutera Perisian Gaji di Italy

Pampasan Jurutera Perisian in Italy di ALTEN berkisar dari €27.5K seyear untuk Software Engineer I hingga €36.6K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Italy berjumlah €30.3K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ALTEN. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di ALTEN?

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at ALTEN in Italy sits at a yearly total compensation of €36,566. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Jurutera Perisian role in Italy is €30,296.

