Pampasan Jurutera Perisian in Italy di ALTEN berkisar dari €27.5K seyear untuk Software Engineer I hingga €36.6K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Italy berjumlah €30.3K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ALTEN. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
