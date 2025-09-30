Direktori Syarikat
Pampasan Jurutera Perisian in Greater Montreal di ALTEN berkisar dari CA$85.5K seyear untuk Software Engineer I hingga CA$91.4K seyear untuk Software Engineer II. Pakej pampasan yearan median in Greater Montreal berjumlah CA$88.3K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ALTEN. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di ALTEN?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di ALTEN in Greater Montreal berada pada jumlah pampasan tahunan CA$103,011. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ALTEN untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Montreal ialah CA$88,320.

Sumber Lain