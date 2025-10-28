Direktori Syarikat
ALTEN
ALTEN Jurutera Perkakasan Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perkakasan median in United States di ALTEN berjumlah $146K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ALTEN. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Pakej Median
company icon
ALTEN
Hardware Engineer
Denver, CO
Jumlah setahun
$146K
Tahap
Senior Engineer
Asas
$146K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ALTEN?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di ALTEN in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $175,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ALTEN untuk peranan Jurutera Perkakasan in United States ialah $146,000.

