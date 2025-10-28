Direktori Syarikat
ALTEN
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

ALTEN Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in Canada di ALTEN berjumlah CA$113K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ALTEN. Kemaskini terakhir: 10/28/2025

Pakej Median
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Jumlah setahun
CA$113K
Tahap
L3
Asas
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ALTEN?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Saintis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di ALTEN in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$114,184. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ALTEN untuk peranan Saintis Data in Canada ialah CA$113,204.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk ALTEN

Syarikat Berkaitan

  • Sopra Steria
  • Ideagen Plc
  • Murex
  • Capgemini
  • Arcesium
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain