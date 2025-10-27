Direktori Syarikat
AlphaSights
AlphaSights Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di AlphaSights berjumlah $150K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AlphaSights. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Pakej Median
AlphaSights
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$150K
Tahap
hidden
Asas
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AlphaSights?
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di AlphaSights in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $213,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AlphaSights untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $130,000.

Sumber Lain