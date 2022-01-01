Direktori Syarikat
AlphaSights
AlphaSights Gaji

Gaji AlphaSights berkisar dari $74,625 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $240,790 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas AlphaSights. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $150K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $130K
Jualan
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Perekrut
Median $80.5K
Khidmat Pelanggan
$81.6K
Saintis Data
$164K
Perunding Pengurusan
$119K
Pemasaran
$74.6K
Pengurus Projek
$127K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$241K
Kapitalis Ventura
$83.6K
Soalan Lazim

Najlepšie platenú pozíciu v AlphaSights predstavuje Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $240,790. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AlphaSights je $127,400.

