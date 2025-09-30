Direktori Syarikat
AlphaSense
AlphaSense Jurutera Perisian Gaji di Greater Delhi Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Delhi Area di AlphaSense berjumlah ₹3.59M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AlphaSense. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Jumlah setahun
₹3.59M
Tahap
Senior Software Engineer
Asas
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AlphaSense?

₹13.95M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Jurutera Perisian sa AlphaSense in Greater Delhi Area ay may taunang kabuuang bayad na ₹5,814,791. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSense para sa Jurutera Perisian role in Greater Delhi Area ay ₹3,093,996.

Sumber Lain