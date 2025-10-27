Direktori Syarikat
AlphaSense
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jualan

  • Semua Gaji Jualan

AlphaSense Jualan Gaji

Pakej pampasan Jualan median in United Kingdom di AlphaSense berjumlah £65.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AlphaSense. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Pakej Median
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Jumlah setahun
£45.4K
Tahap
-
Asas
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AlphaSense?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jualan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jualan di AlphaSense in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £107,654. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AlphaSense untuk peranan Jualan in United Kingdom ialah £45,377.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk AlphaSense

Syarikat Berkaitan

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain