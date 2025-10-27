Direktori Syarikat
AlphaSense
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Perekrut

  • Semua Gaji Perekrut

AlphaSense Perekrut Gaji

Purata jumlah pampasan Perekrut in United States di AlphaSense berkisar dari $142K hingga $198K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AlphaSense. Kemaskini terakhir: 10/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

$154K - $186K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$142K$154K$186K$198K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Perekrut penyerahans di AlphaSense untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AlphaSense, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Perekrut tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di AlphaSense in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $198,360. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AlphaSense untuk peranan Perekrut in United States ialah $141,930.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk AlphaSense

Syarikat Berkaitan

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain