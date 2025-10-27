Direktori Syarikat
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Penganalisis Kewangan Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in India di AlphaGrep Securities berjumlah ₹10.95M seyear.

Pakej Median
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹10.95M
Tahap
2
Asas
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹6.26M
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AlphaGrep Securities?
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di AlphaGrep Securities in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹14,083,301. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AlphaGrep Securities untuk peranan Penganalisis Kewangan in India ialah ₹6,319,544.

