Pampasan Jurutera Perisian in India di Allstate berkisar dari ₹984K seyear untuk B1 hingga ₹2.33M seyear untuk B2. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹1.58M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Allstate. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
