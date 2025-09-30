Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Aktuari

  • Semua Gaji Aktuari

  • Greater Chicago Area

Allstate Aktuari Gaji di Greater Chicago Area

Pampasan Aktuari in Greater Chicago Area di Allstate berjumlah $90K seyear untuk Analyst. Pakej pampasan yearan median in Greater Chicago Area berjumlah $105K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Allstate. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Allstate?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Aktuari di Allstate in Greater Chicago Area berada pada jumlah pampasan tahunan $189,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Allstate untuk peranan Aktuari in Greater Chicago Area ialah $105,000.

Sumber Lain