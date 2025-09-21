Direktori Syarikat
Allianz
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Projek

  • Semua Gaji Pengurus Projek

Allianz Pengurus Projek Gaji

Pakej pampasan Pengurus Projek median in Germany di Allianz berjumlah €69.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Allianz. Kemaskini terakhir: 9/21/2025

Pakej Median
company icon
Allianz
Project Manager
hidden
Jumlah setahun
€69.7K
Tahap
hidden
Asas
€69.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Allianz?

€142K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan €26.6K+ (kadang kala €266K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Projek tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Projek at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €91,822. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Pengurus Projek role in Germany is €69,721.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Allianz

Syarikat Berkaitan

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain