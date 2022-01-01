Allen Institute for AI Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Allen Institute for AI berkisar dari $111,976 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $382,080 untuk Pembangunan Korporat di peringkat tinggi.

Jurutera Perisian
Median $213K
Pembangunan Korporat
$382K
Saintis Data
$190K

Sumber Manusia
$112K
Pereka Produk
$132K
Jualan
$184K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Allen Institute for AI ialah Pembangunan Korporat at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $382,080. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Allen Institute for AI ialah $186,898.

