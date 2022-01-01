Direktori Syarikat
AlixPartners
AlixPartners Gaji

Julat gaji AlixPartners adalah dari $84,619 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $435,750 untuk Perunding Pengurusan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AlixPartners. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Perunding Pengurusan
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Penganalisis Perniagaan
$432K
Pembangunan Perniagaan
$413K

Saintis Data
$101K
Penganalisis Kewangan
$84.6K
Sumber Manusia
$199K
Pengurus Projek
$176K
Jurutera Perisian
$191K
Pengurus Program Teknikal
$221K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AlixPartners ialah Perunding Pengurusan at the Director level dengan pampasan total tahunan sebanyak $435,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di AlixPartners ialah $210,050.

