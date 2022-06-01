Aledade Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Aledade adalah dari $96,900 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Data di hujung bawah hingga $250,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Aledade. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $250K
Pengurus Produk
Median $160K

Pembantu Pentadbiran
$101K
Penganalisis Perniagaan
$99.5K
Penganalisis Data
$96.9K
Undang-undang
$139K
Pereka Produk
$158K
Pengambilan Pekerja
$128K
Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di Aledade, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aledade ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $250,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Aledade ialah $135,430.

