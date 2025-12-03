Direktori Syarikat
AlayaCare
AlayaCare Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Canada di AlayaCare berkisar dari CA$185K hingga CA$257K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AlayaCare. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$143K - $168K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$133K$143K$168K$186K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di AlayaCare?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di AlayaCare in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$257,017. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AlayaCare untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Canada ialah CA$184,525.

Sumber Lain

