AlayaCare
AlayaCare Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in Canada di AlayaCare berkisar dari CA$62.4K hingga CA$88.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AlayaCare. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$51.2K - $60.7K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$45.1K$51.2K$60.7K$64K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di AlayaCare?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di AlayaCare in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$88,571. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AlayaCare untuk peranan Saintis Data in Canada ialah CA$62,385.

Sumber Lain

