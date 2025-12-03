Direktori Syarikat
Alarm.com
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Alarm.com Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Alarm.com berkisar dari $114K seyear untuk Software Engineer I hingga $179K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $148K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alarm.com. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)

0%

THN 1

40%

THN 2

0%

THN 3

40%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (NaN% setiap tempoh)

  • 40% diperoleh dalam 2nd-THN (40.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 3rd-THN (NaN% setiap tempoh)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (40.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Alarm.com in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $222,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alarm.com untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $145,000.

Sumber Lain

