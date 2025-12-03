Direktori Syarikat
Alarm.com
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perkakasan

  • Semua Gaji Jurutera Perkakasan

Alarm.com Jurutera Perkakasan Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perkakasan median in United States di Alarm.com berjumlah $151K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alarm.com. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Pakej Median
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Jumlah setahun
$151K
Tahap
Senior
Asas
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$5K
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Alarm.com?
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)

0%

THN 1

40%

THN 2

0%

THN 3

40%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (NaN% setiap tempoh)

  • 40% diperoleh dalam 2nd-THN (40.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 3rd-THN (NaN% setiap tempoh)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (40.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perkakasan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di Alarm.com in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $227,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alarm.com untuk peranan Jurutera Perkakasan in United States ialah $161,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Alarm.com

Syarikat Berkaitan

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.