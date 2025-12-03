Direktori Syarikat
Alarm.com
Alarm.com Jurutera Elektrik Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Elektrik in United States di Alarm.com berkisar dari $184K hingga $268K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Alarm.com. Kemaskini terakhir: 12/3/2025

Purata Jumlah Pampasan

$211K - $241K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$184K$211K$241K$268K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

20%

THN 1

20%

THN 2

20%

THN 3

20%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)

0%

THN 1

40%

THN 2

0%

THN 3

40%

THN 4

20%

THN 5

Jenis Saham
RSU

Di Alarm.com, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:

  • 0% diperoleh dalam 1st-THN (NaN% setiap tempoh)

  • 40% diperoleh dalam 2nd-THN (40.00% tahunan)

  • 0% diperoleh dalam 3rd-THN (NaN% setiap tempoh)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (40.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 5th-THN (20.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Elektrik di Alarm.com in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $267,860. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Alarm.com untuk peranan Jurutera Elektrik in United States ialah $183,870.

Sumber Lain

