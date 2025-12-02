Direktori Syarikat
Akveo
Akveo Sumber Manusia Gaji

Purata jumlah pampasan Sumber Manusia in Poland di Akveo berkisar dari PLN 58K hingga PLN 82.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Akveo. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

$18K - $21.1K
Poland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$15.7K$18K$21.1K$22.5K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Akveo?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Manusia di Akveo in Poland berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 82,712. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Akveo untuk peranan Sumber Manusia in Poland ialah PLN 57,969.

Sumber Lain

