Direktori Syarikat
Akveo
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Akveo Gaji

Julat gaji Akveo adalah dari $38,925 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $84,420 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Akveo. Terakhir dikemas kini: 8/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pengurus Reka Bentuk Produk
$58.4K
Pengambilan Pekerja
$38.9K
Jurutera Perisian
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Arkitek Penyelesaian
$84.4K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Akveo er Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $84,420. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Akveo er $59,364.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Akveo

Syarikat Berkaitan

  • Intuit
  • PayPal
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain