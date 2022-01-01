Direktori Syarikat
Akuna Capital Gaji

Julat gaji Akuna Capital adalah dari $65,325 dalam pampasan total tahunan untuk Akauntan di hujung bawah hingga $425,071 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Akuna Capital. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pembangun Kuantitatif

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $260K
Saintis Data
Median $225K

Akauntan
$65.3K
Operasi Perniagaan
$108K
Penganalisis Kewangan
$127K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$221K
Pengurus Projek
Median $155K
Pengambilan Pekerja
$99.5K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Akuna Capital ialah Jurutera Perisian at the Senior Software Engineer level dengan pampasan total tahunan sebanyak $425,071. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Akuna Capital ialah $179,209.

