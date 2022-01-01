Direktori Syarikat
AKQA Gaji

Julat gaji AKQA adalah dari $12,040 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di hujung bawah hingga $130,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AKQA. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $130K
Pereka Produk
Median $65K
Penganalisis Perniagaan
$81.8K

Penulis Iklan
$63.8K
Pemasaran
$119K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$12K
Pengurus Projek
$112K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$106K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

