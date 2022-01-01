AKQA Gaji

Julat gaji AKQA adalah dari $12,040 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di hujung bawah hingga $130,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AKQA . Terakhir dikemas kini: 8/20/2025