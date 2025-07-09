Akkodis Gaji

Julat gaji Akkodis adalah dari $3,989 dalam pampasan total tahunan untuk Pengambilan Pekerja di hujung bawah hingga $233,199 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Akkodis . Terakhir dikemas kini: 8/20/2025