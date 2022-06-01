Direktori Syarikat
Aisera
Aisera Gaji

Julat gaji Aisera adalah dari $31,032 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $283,575 untuk Pengurus Program di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Aisera. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Saintis Data
$164K
Pengurus Produk
$226K
Pengurus Program
$284K

Jualan
$186K
Jurutera Jualan
$281K
Jurutera Perisian
$31K
Soalan Lazim

Den højest betalende rolle rapporteret hos Aisera er Pengurus Program at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $283,575. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Aisera er $206,163.

