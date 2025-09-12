Direktori Syarikat
Airtel Africa
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Airtel Africa Gaji

Gaji Airtel Africa berkisar dari $5,814 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $241,200 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Airtel Africa. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $21.6K

Jurutera Perisian Backend

Akauntan
$23.1K
Pengurus Operasi Perniagaan
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ahli Teknologi Maklumat (TM)
$23.1K
Pengurus Produk
$53.4K
Pengurus Projek
$43.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$241K
Arkitek Penyelesaian
$59.9K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Airtel Africa ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $241,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Airtel Africa ialah $33,476.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Airtel Africa

Syarikat Berkaitan

  • Netflix
  • Flipkart
  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain