Direktori Syarikat
Airtable
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Airtable Gaji

Julat gaji Airtable adalah dari $112,700 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $755,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Airtable. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $230K
Pengurus Produk
Median $255K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

68 18
68 18
Penyelidik UX
Median $423K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $755K
Saintis Data
Median $315K
Operasi Pemasaran
Median $172K
Operasi Perniagaan
$388K
Penganalisis Perniagaan
$162K
Perkhidmatan Pelanggan
$113K
Kejayaan Pelanggan
$114K
Sumber Manusia
$116K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$332K
Pemasaran
$191K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$609K
Pengambilan Pekerja
$166K
Jurutera Jualan
$165K
Penganalisis Keselamatan Siber
$362K
Arkitek Penyelesaian
$288K
Pengurus Program Teknikal
$470K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airtable, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airtable, RSUs tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (25.00% tahunan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan nasihat kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Airtable ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan pampasan total tahunan sebanyak $755,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Airtable ialah $278,523.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Airtable

Syarikat Berkaitan

  • Stripe
  • Slack
  • Brex
  • Pony.ai
  • Ramp
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain