Airtable Gaji

Julat gaji Airtable adalah dari $112,700 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $755,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Airtable . Terakhir dikemas kini: 8/24/2025