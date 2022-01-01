Direktori Syarikat
Airship
Airship Gaji

Julat gaji Airship adalah dari $71,400 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $187,935 untuk Pengurus Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Airship. Terakhir dikemas kini: 8/24/2025

$160K

Pengurus Produk
$188K
Jualan
$71.4K
Jurutera Perisian
Median $117K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$164K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Airship is Pengurus Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $187,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airship is $140,338.

Sumber Lain