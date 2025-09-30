Direktori Syarikat
Airmeet
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Bengaluru

Airmeet Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di Airmeet berjumlah ₹3.32M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Airmeet. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Airmeet
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹3.32M
Tahap
L3
Asas
₹3.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Airmeet?

₹13.94M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.61M+ (kadang kala ₹26.14M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Jurutera Perisian na Airmeet in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹5,644,072. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Airmeet para a função de Jurutera Perisian in Greater Bengaluru é ₹3,322,767.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Airmeet

Syarikat Berkaitan

  • Dropbox
  • Uber
  • Spotify
  • Lyft
  • Stripe
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain