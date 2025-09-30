Pampasan Jurutera Perisian in India di Airbus berkisar dari ₹1.23M seyear untuk L1 hingga ₹2.54M seyear untuk l3. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Airbus. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
