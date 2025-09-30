Direktori Syarikat
Airbus
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Mekanikal

  • Semua Gaji Jurutera Mekanikal

  • Greater Bengaluru

Airbus Jurutera Mekanikal Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in Greater Bengaluru di Airbus berjumlah ₹1.96M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Airbus. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹1.96M
Tahap
E2
Asas
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹102K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Airbus?

₹13.94M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.61M+ (kadang kala ₹26.14M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Mekanikal tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Airbus in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,401,519. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Airbus untuk peranan Jurutera Mekanikal in Greater Bengaluru ialah ₹1,875,955.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Airbus

Syarikat Berkaitan

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain