Direktori Syarikat
Air Liquide
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Air Liquide Gaji

Julat gaji Air Liquide adalah dari $3,681 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $124,773 untuk Penyelidik UX di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Air Liquide. Terakhir dikemas kini: 8/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $63.8K
Akauntan
$35.3K
Pembantu Pentadbiran
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jurutera Bioperubatan
$84.6K
Penganalisis Perniagaan
$58.7K
Pembangunan Perniagaan
$45.4K
Perkhidmatan Pelanggan
$31.6K
Penganalisis Data
$80.4K
Saintis Data
$122K
Jurutera Elektrik
$104K
Penganalisis Kewangan
$3.7K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$99.5K
Jurutera Mekanikal
$51.6K
Pengurus Projek
$58.9K
Arkitek Penyelesaian
$19.1K
Jumlah Ganjaran
$16.6K
Penyelidik UX
$125K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Air Liquide ialah Penyelidik UX at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $124,773. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Air Liquide ialah $58,667.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Air Liquide

Syarikat Berkaitan

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain