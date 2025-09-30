Direktori Syarikat
AIG
AIG Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in New York City Area di AIG berjumlah $135K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AIG. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$135K
Tahap
L1
Asas
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AIG?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di AIG in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $315,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AIG untuk peranan Jurutera Perisian in New York City Area ialah $170,000.

