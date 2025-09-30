Direktori Syarikat
AIG Information Technologist (IT) Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Information Technologist (IT) median in New York City Area di AIG berjumlah $94.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AIG. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Jumlah setahun
$94.3K
Tahap
hidden
Asas
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AIG?

$160K

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $299,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $101,300.

Sumber Lain