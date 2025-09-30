Direktori Syarikat
AIG Penganalisis Kewangan Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Penganalisis Kewangan median in New York City Area di AIG berjumlah $110K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AIG. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
AIG
Financial Analyst
New York, NY
Jumlah setahun
$110K
Tahap
Senior
Asas
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AIG?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Kewangan di AIG in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $200,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di AIG untuk peranan Penganalisis Kewangan in New York City Area ialah $108,000.

Sumber Lain