Aidence Gaji

Gaji Aidence berkisar dari $96,567 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $152,735 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Aidence. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Saintis Data
$96.6K
Jurutera Perisian
Median $113K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Aidence is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $152,735. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aidence is $113,196.

