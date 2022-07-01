Direktori Syarikat
Agorapulse
Agorapulse Gaji

Gaji Agorapulse berkisar dari $63,795 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $96,366 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Agorapulse. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

Pengurus Produk
$83.7K
Jurutera Perisian
$63.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$96.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Agorapulse ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $96,366. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Agorapulse ialah $83,709.

