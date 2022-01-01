Direktori Syarikat
Agora
Agora Gaji

Gaji Agora berkisar dari $59,013 dalam jumlah pampasan setahun untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat rendah hingga $160,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Agora. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $160K
Kejayaan Pelanggan
$73.6K
Sumber Manusia
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Arkitek Penyelesaian
$59K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Agora ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $160,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Agora ialah $111,440.

Sumber Lain