AgentSync Jurutera Perisian Gaji di Greater Denver And Boulder Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Denver And Boulder Area di AgentSync berjumlah $180K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan AgentSync. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
AgentSync
Software Engineer
Denver, CO
Jumlah setahun
$180K
Tahap
L4
Asas
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di AgentSync?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at AgentSync in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $270,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AgentSync for the Jurutera Perisian role in Greater Denver And Boulder Area is $180,600.

