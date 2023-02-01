Agency for Science, Technology and Research Gaji

Gaji Agency for Science, Technology and Research berkisar dari $48,215 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Kimia di peringkat rendah hingga $91,734 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Agency for Science, Technology and Research . Dikemas kini terakhir: 9/1/2025