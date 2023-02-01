Direktori Syarikat
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Gaji

Gaji Agency for Science, Technology and Research berkisar dari $48,215 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Kimia di peringkat rendah hingga $91,734 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Agency for Science, Technology and Research. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $78.8K

Saintis Penyelidikan

Saintis Data
Median $91.7K
Jurutera Bioperubatan
$73.6K

Jurutera Kimia
$48.2K

Jurutera Penyelidikan

Penganalisis Data
$49.5K
Jurutera Perkakasan
$66.4K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Agency for Science, Technology and Research ialah Saintis Data dengan jumlah pampasan tahunan $91,734. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Agency for Science, Technology and Research ialah $70,028.

