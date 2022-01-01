Direktori Syarikat
Afterpay
Afterpay Gaji

Gaji Afterpay berkisar dari $70,350 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $278,600 untuk Sumber Manusia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Afterpay. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $99.9K
Akauntan
$70.4K
Penganalisis Perniagaan
$149K

Penganalisis Data
$119K
Saintis Data
$83.5K
Sumber Manusia
$279K
Pemasaran
$177K
Pengurus Produk
Median $108K
Jualan
$159K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$166K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Afterpay, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Afterpay ialah Sumber Manusia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $278,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Afterpay ialah $134,325.

Sumber Lain