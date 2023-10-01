AFRY Gaji

Julat gaji AFRY adalah dari $52,470 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $97,111 untuk Perunding Pengurusan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja AFRY . Terakhir dikemas kini: 8/22/2025