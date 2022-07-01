Direktori Syarikat
Afresh
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

Afresh Gaji

Julat gaji Afresh adalah dari $161,700 dalam pampasan total tahunan untuk Pemasaran di hujung bawah hingga $210,000 untuk Jurutera Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Afresh. Terakhir dikemas kini: 8/22/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $210K

Jurutera Perisian Full-Stack

Sumber Manusia
$209K
Pemasaran
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Pereka Produk
$164K
Jurutera Jualan
$169K
Arkitek Penyelesaian
$186K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Den høyest betalende rollen rapportert hos Afresh er Jurutera Perisian med en årlig total kompensasjon på $210,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Afresh er $177,538.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk Afresh

Syarikat Berkaitan

  • Square
  • Coinbase
  • Snap
  • Roblox
  • PayPal
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain