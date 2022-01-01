Afiniti Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Afiniti berkisar dari $6,992 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $189,050 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Afiniti. Dikemas kini terakhir: 9/1/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Saintis Data
Median $139K
Jurutera Perisian
Median $7K
Penganalisis Data
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Penganalisis Perniagaan
$79.6K
Penganalisis Kewangan
$21.4K
Pemasaran
$19.9K
Pereka Produk
$189K
Pengurus Produk
$17.3K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$166K
Arkitek Penyelesaian
$129K
Soalan Lazim

