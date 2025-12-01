Direktori Syarikat
Affirm
Affirm Pengurus Projek Gaji

Pampasan Pengurus Projek in United States di Affirm berjumlah $206K seyear untuk L7. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Affirm. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$217K - $263K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$200K$217K$263K$280K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Jadual Vesting

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Affirm in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $279,560. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Affirm untuk peranan Pengurus Projek in United States ialah $200,030.

