Purata jumlah pampasan Perunding Pengurusan in United States di Affirm berkisar dari $65.6K hingga $95.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Affirm. Kemaskini terakhir: 12/1/2025
Purata Jumlah Pampasan
Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:
50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)
50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.