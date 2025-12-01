Direktori Syarikat
Affirm
  • Gaji
  • Undang-undang

  • Semua Gaji Undang-undang

Affirm Undang-undang Gaji

Pampasan Undang-undang in United States di Affirm berjumlah $359K seyear untuk L7. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $400K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Affirm. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$359K
$194K
$165K
$0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% suku tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Affirm, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Undang-undang di Affirm in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $407,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Affirm untuk peranan Undang-undang in United States ialah $270,000.

Sumber Lain

